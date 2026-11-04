به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» روایتی مستند از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران و جزئیات بسیاری از این رخداد تاریخی را که تأثیر عمیقی بر روابط ایران و آمریکا داشته، در خود جای داده است. این کتاب زمستان ۱۴۰۲ به چاپ رسید و تقریظ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر آن، در آبان ۱۴۰۳ رونمایی شد.

کتاب با تکیه بر اسناد و مدارک جدید، خواننده را با بُعد‌های ناشناخته‌تری از فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ایالات متحده در ایران پس از انقلاب آشنا می‌کند.

متن اثر با نگاهی به وقایع تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ آغاز می‌شود؛ روزی که گروهی از دانشجویان انقلابی وارد سفارت شدند .

این رخداد در ابتدا به‌عنوان حرکتی علیه استعمار و نفوذ آمریکا در ایران تلقی شد و به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بین‌المللی بین دو کشور بدل گشت.

«ایستگاه خیابان روزولت» با بهره‌گیری از اسناد اطلاعاتی آمریکا که برای اولین‌بار در این کتاب منتشر شده‌اند، درک تازه‌ای از نحوه تعاملات آمریکا با ایران پس از انقلاب ارائه می‌دهد.

اسناد منتشرشده شامل گزارش‌هایی از تحلیل‌ها و فعالیت‌های سازمان سیا و دیگر نهاد‌های امنیتی آمریکا در آن زمان است که نشان می‌دهند ایالات متحده نه تنها تلاش‌هایی برای حمایت از نیرو‌های مخالف انقلاب انجام می‌داده، بلکه حتی در پی ایجاد شبکه‌هایی برای تأثیرگذاری در سیاست‌های داخلی ایران نیز بوده است.

این کتاب به‌ویژه با تمرکز بر روابط ایران و آمریکا از روز‌های تسخیر سفارت تا آزادی گروگان‌ها در دی ۱۳۵۹، مسیر پرفراز و نشیب روابط سیاسی دو کشور را روایت می‌کند.

هرچند موضوع تسخیر سفارت در حافظه تاریخی ایرانیان و آمریکاییان جایگاه ویژه‌ای دارد، اما آنچه «ایستگاه خیابان روزولت» را برجسته می‌کند، ارائه دیدگاهی جامع از پس‌زمینه و حوادث بعد از این واقعه است.

«ایستگاه خیابان روزولت» به تفصیل ، به چالش‌ها و مانع‌هایی که در مسیر مذاکرات و تعاملات ایران و آمریکا وجود داشت نیز پرداخته است.

«ایستگاه خیابان روزولت» اثر محمد محبوبی و کاری از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است .