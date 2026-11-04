به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، با اشاره به تداوم اقدامات محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی گفت: ساخت مخزن ۱۰۰ مترمکعبی روستای گریوده در بخش بندپی شرقی بابل به پایان رسیده و این طرح با ورود به مرحله نصب و تجهیز نهایی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

بهزاد برارزاده، با بیان اینکه گریوده دورافتاده‌ترین نقطه مسکونی شهرستان بابل است، افزود: این روستا با جمعیتی بیش از ۲۰۰ خانوار و نیاز آبی ۳ لیتر در ثانیه، از مناطق نیازمند تقویت زیرساخت‌های آبرسانی است.

برارزاده تاکید کرد: پیش از این، خط انتقال آب به قطر ۱۱۰ میلیمتر و به طول ۵۳۰۰ متر از چشمه اسکندربند، همزمان با هفته دولت ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید و اکنون با تکمیل مخزن ذخیره، زنجیره آبرسانی به این روستا تکمیل‌تر شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران تاکید کرد: با اتمام نصب و تجهیز مخزن، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در کنار خط انتقال اجراشده، زمینه تأمین پایدارتر آب شرب بیش از ۲۰۰ خانوار گریوده را فراهم می‌کند.

این اقدام گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تحقق عدالت در برخورداری از خدمات زیربنایی در دورافتاده‌ترین مناطق استان به شمار می‌رود.