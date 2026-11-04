به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، با حضور در دانشگاه قم با اعضای هیئت‌رئیسه این دانشگاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این نشست، گزارشی از آخرین اقدامات، دستاورد‌ها و پیشرفت‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و توسعه‌ای ارائه شد و وزیر علوم ضمن آگاهی از روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه، در جریان ظرفیت‌ها، مسائل و نیاز‌های این مجموعه دانشگاهی قرار گرفت.