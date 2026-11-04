به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سفر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به جیرفت، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان برای بازسازی مدرسه تاریخی امیرکبیر، نخستین مدرسه جنوب استان کرمان، اختصاص یافت.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مالکیت این مجموعه گفت: مالکیت مدرسه را در جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان پیگیری و تصمیم‌گیری می‌ شودتا پس از تعیین تکلیف، پیشنهادها درباره کاربری آینده این مجموعه دریافت و بررسی شود.