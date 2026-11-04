جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: تحلیل دقیق گستره جغرافیایی جرم، شناسایی کانون‌های جرم‌خیز، هدفمندسازی گشت‌ها و به کارگیری توان مردمی برای پیشگیری از سرقت ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: شمار جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان حوادث جاده‌ای بسیار بالا بوده و کاهش چند درصدی حوادث جاده‌ای نباید موجب غفلت از آسیب‌های واقعی این بخش شود.

وی افزود: از این رو، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر، پایش رانندگان و بازخواست قانونی دستگاه‌های مسئول در حوزه راهداری و ایمنی راه‌ها باید با قاطعیت پیگیری شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی درباره مقابله هدفمند با گفت: تحلیل دقیق گستره جغرافیایی جرم، شناسایی کانون‌های جرم‌خیز، هدفمندسازی گشت‌ها و به کارگیری توان مردمی برای پیشگیری از سرقت ضرورت دارد.

سردار رضایی ادامه داد: پلیس افزون بر برخورد با سارقان، با هشدار رسمی و پیگیری قانونی، مسئولان و نهاد‌هایی را که در انجام وظایف پیشگیرانه خود کم کاری می‌کنند، به پاسخگویی وادار خواهد کرد.

وی تقویت امنیت محله‌محور را از مأموریت‌های بنیادین پلیس برشمرد و تصریح کرد: کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها خط مقدم آرامش جامعه هستند و باید توان عملیاتی و آمادگی کارکنان این بخش‌ها بیش از پیش تقویت شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی افزود: انضباط، مسئولیت‌پذیری و نظارت مداوم فرماندهان از پایه‌های اصلی موفقیت است و بی‌تفاوتی نسبت به وظایف در مجموعه پلیس جایی ندارد.