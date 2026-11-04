هموطنان بصیر و با ایمان در روستا‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور بار دیگر بر وفاداری خود با عهدشان با امامین امت و ایستادگی بر آرمان‌های والای انسانی و انقلابی تاکید کردند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی ملت غیور ایران، روستائیان سراسر کشور، به ویژه دانش آموزان با برگزاری مراسم و راهپیمایی فریاد حق طلبی و مقاومت در برابر زورگویان مزور و غارتگران بین المللی سر دادند.

در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نیز فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل از جمله اصلی‌ترین شعار‌های مردم بود.

گوشه‌هایی از تصاویر ارسالی مخاطبان از حضور دشمن شکن هموطنانمان در روستا‌ها و شهرستان‌ها در مراسم ۱۳ آبان امسال:

