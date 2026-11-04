به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سفر معاون وزیر صمت و استاندار کرمان به جنوب استان؛ مجتمع اداری شهرستان فاریاب با زیربنای ۳ هزار و ۲۸ مترمربع و با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان، وجود مجتمع اداری را بهترین فرصت برای ارائه خدمت بهتر به مردم دانست و گفت: استقرار دستگاه‌ها در این مجتمع زمینه همکاری، تبادل تجربه و هماهنگی برای بهبود فرصت‌ها و فعالیت‌های خدمت به مردم برای نتیجه بهتر برای پیشرفت و توسعه آبادانی شهرستان فراهم می‌کند.