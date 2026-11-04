در اسلام‌آباد جمعی از اندیشمندان، دیپلمات‌ها و کارشناسان پاکستانی در همایشی با موضوع دیپلماسی منطقه‌ای و تنش‌زدایی، آخرین تحولات امنیتی منطقه و پیامد‌های جنگ علیه ایران را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ سخنرانان این نشست با تأکید بر ضرورت بازگشت به دیپلماسی، جلوگیری از گسترش تنش‌ها و ترمیم اعتماد میان طرف‌ها، همکاری نزدیک ایران و پاکستان را برای تحقق ثبات پایدار منطقه ضروری دانستند.

در این همایش همچنین تأکید شد که تجربه تحولات اخیر نشان می‌دهد راهکار نظامی نمی‌تواند جایگزین دیپلماسی شود.

حاضران با هشدار درباره پیامد‌های توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، بر تقویت رایزنی‌های امنیتی و ترمیم فضای بی‌اعتمادی میان کشور‌های منطقه تأکید کردند.

این همایش در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای برگزار شد؛ نشستی که در آن تقویت دیپلماسی، همکاری‌های درون‌منطقه‌ای و مشارکت کشور‌های منطقه در تأمین امنیت جمعی، به‌عنوان محور‌های اصلی دستیابی به ثبات پایدار مورد تأکید قرار گرفت.

اظهارات:

۱- نائله چوهان - دیپلمات برجسته پاکستانی

۲- سرلشکر زاهد - محمود استاد دانشگاه

۳- رضا امیری مقدم - سفیر ایران در پاکستان