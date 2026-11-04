به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، در بازدید از تأسیسات آبرسانی دراسله، تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه و رفع موانع اجرایی این طرح را از اولویت‌های مهم آبرسانی به شهرستان سوادکوه اعلام کرد.

برارزاده با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی تصفیه‌خانه آب شرب دراسله گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن، پایداری شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرستان ارتقاء می‌یابد و جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی، چشمه دراسله را از منابع راهبردی تأمین آب آشامیدنی سوادکوه برشمرد و افزود: این چشمه با آبدهی ۱۳۰ لیتر در ثانیه، بیش از ۶۰ درصد آب آشامیدنی شهرستان را تأمین می‌کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار خدمات آبرسانی دارد.

برارزاده، سخت بودن مسیرها، شرایط جوی خاص و زمستان‌های سخت سوادکوه را از چالش‌های جدی تأمین و انتقال آب در این منطقه دانست و گفت: با وجود دشواری‌های اقلیمی و جغرافیایی، همکاران آبفا با تلاش شبانه‌روزی و حضور مستمر در عرصه خدمت، برای تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم و پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان تلاش می‌کنند.