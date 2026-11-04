به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: کارخانه تولید سیلیکون متال در فاریاب با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن، ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰۰ نفر ساخته می شود.

محمد مجاز در مراسم آغاز عملیات اجرایی این کارخانه حضور معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های معدنی منطقه افزود: مجوز اکتشاف گسترده سوم در دست صدور و ۱۴ معدن در این منطقه در حال اکتشاف و بهره‌برداری است.

او در باره وضع معادن سنگ چینی افزود: بازارمعادن سنگ چینی مدتی دچار مشکلات شد، اما به تازگی بازاریابی خوبی در حوزه سنگ چینی انجام شده و این اقدامات پس از کمتر از یک سال پیگیری محقق شد.

فرماندار فاریاب نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان افزود: بیش از ۷۰ درصد کوه‌های اطراف فاریاب معدنی هستند که متأسفانه پیش از این فقط خام‌فروشی بود، اما روند به سمت فرآوری سوق داده می شود.

به گفته سیدابوالحسن حسینی دو کارخانه طلا در منطقه زهمکان فاریاب نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.