به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور گسترده، پرشور و دشمن‌شکن ملت بصیر و استکبارستیز ایران اسلامی در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جلوه‌ای درخشان از بصیرت تاریخی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که در پرتو شعار محوری «میثاق با شهیدان ـ نبرد با استکبار»، بار دیگر عزم راسخ ایرانیان را در پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و تجاوز قدرت‌های سلطه‌گر به نمایش گذاشت.

۱۳ آبان ۱۴۰۵ جلوه تاثیرگذاری مقاومت ملت ایران در معادلات بین‌المللی و صحنه شکست قدرت‌نمایی ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا و ضربه دیگری بر هیمنه آمریکای رو به زوال بود.

مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه کهگیلویه و بویراحمد با حضور پرشور و یکپارچه خود در سراسر استان همگام با ملت سرافراز ایران در سراسر کشور، ضمن گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و قائد مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه)، بار دیگر با رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تجدید عهد کردند و با محکومیت قاطع تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خونخواهی امام شهید و دیگر شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و با حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح و مدافعان امنیت و تأکید بر حقوق مسلم ملت ایران، پیام روشنی از هوشیاری، اقتدار و ایستادگی ملی به جهانیان مخابره نمودند.

این حضور باشکوه، نماد انسجام ملی و امید به آینده ایران اسلامی بود که در کنار تجلیل از افتخارآفرینی‌های فرزندان این سرزمین در عرصه‌های علمی و ورزشی، حمایت از دیپلماسی عزتمندانه و اقتدار دفاعی کشور، پشتیبانی از حقوق هسته‌ای ملت ایران و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان، بر عزم ملی برای صیانت از استقلال و منافع عالیه کشور و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری نظم عادلانه منطقه‌ای تأکید کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، ضمن گرامیداشت این حماسه ماندگار و ارج نهادن به بصیرت، شجاعت، غیرت و مسئولیت‌پذیری تاریخی مردم وفادار استان، از آحاد مردم شریف، فهیم و انقلابی استان، بالاخص خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، عشایر، اصناف، اقوام و اقشار مختلف اجتماعی که در ادامه تجمعات شبانه با حضور آگاهانه و پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، صحنه‌ای باشکوه از وحدت، اقتدار و همبستگی ملی آفریدند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماید.

همچنین از تمامی تشکل‌های مردمی، مجموعه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی، رسانه‌ها و خبرنگاران، شبکه استانی دنا و همه دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی که در برگزاری باشکوه و گسترده این مراسم در سراسر استان نقش‌آفرینی کردند، تشکر و قدردانی می‌نماید. بی‌تردید، این حضور حماسی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اقتدار ملی و سرمایه‌ای ماندگار در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد