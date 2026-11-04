آیین بهره‌برداری از کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار هرمزگان و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در جوار مزار شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین بهره‌برداری از کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمد آشوری تازیانی؛ استاندار هرمزگان، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمعی از مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دانش‌آموزان و بازماندگان مدرسه شجره طیبه و جمعی از فعالان عرصه فرهنگ، آموزش و رسانه استان هرمزگان، در جوار گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، برگزار شد.

آزاده نظربلند در حاشیه این برنامه گفت: کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، با ظرفیت مخزن یک‌هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب، در قالب ۱۰ نقطه خدمتی، خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی را به شهر‌ها و روستا‌های شهرستان میناب در شرق استان هرمزگان ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: «کاروان هم‌خوان» در راستای عدالت فرهنگی به‌عنوان سومین کتابخانه سیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان، از این پس با حرکت در مسیر شهر‌ها و روستا‌های میناب، حامل پیام دانایی، آگاهی و فرهنگ کتابخوانی خواهد بود؛ کاروانی که نام و یاد شهدای شجره طیبه را نیز در مسیر خدمت فرهنگی خود زنده نگه می‌دارد.

نظربلند همچنین بیان کرد: امیدوارم این رسالت فرهنگی که به نام فرشتگان آسمانی میناب است، باعث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی شود.

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شجره طیبه، بازدید از محل مدرسه، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری نشست شورای اداری و رونمایی از دست‌نوشته‌های شهیده زینب بهرامی، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجرایی این روز بود.