معاون سیاسی سپاه در کرمان: تحریم، فشار و عملیات روانی نمیتواند تاب‌آوری ملت را از بین ببرد؛ ملت بصیر ایران با وحدت و وهدایت ولایت فقیه از همه موانع عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ناکامی راهبردی آمریکا در رویارویی با ایران اسلامی گفت: دشمنان با خطای محاسباتی تصور می‌کردند که می‌توانند ملت ایران را در چند روز به زانو درآورند اما امروز نخبگان و ژنرال‌های آمریکایی در پی یافتن راهی برای خروج از باتلاق خودساخته‌ای هستند که ترامپ برایشان ایجاد کرده و ملت ایران در این جنگ نظامی پیروز شده است.

سردار یدالله جوانی در آیین راهپیمایی روز ۱۳ آبان در کرمان با توصیه به جوانان و نوجوانان برای مطالعه تاریخ معاصر ایران، به رویداد مهم ۱۳ آبان ۵۷ اشاره کرد و گفت: حرکت امام قیام الله بود، ملت ما لبیک گفت و حرکت‌های مبارزاتی رقم خورد.

وی اظهار کرد: تعدادی از دانش‌آموزان در سال ۵۷ در مبارزه ملت ایران با ایادی استکبار، به شهادت رسیدند اما مبارزه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم منحوس پهلوی در نهایت به نتیجه رسید و انقلاب اسلامی پیروز شد، بزرگ‌ترین کار امام خمینی(ره) این بود که آمریکا را از ایران خارج کرد و ایران را از حلقوم آمریکا بیرون کشید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رد این ادعا که انقلاب اسلامی برای کشور دشمن ایجاد کرد، گفت: واقعیت این است که انقلاب اسلامی حرکتی واکنشی به دشمنی‌های استکبار، مستکبران، آمریکا و اروپایی‌ها علیه ملت ایران بود، این دشمنی‌ها پس از انقلاب آغاز نشد و آنان دشمنی‌های خود را در دوره طاغوت با یک نظام دست‌نشانده انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: انقلاب ما علیه این دشمنی‌ها و علیه سلطه بود اما چون با انقلاب اسلامی یک سرزمین با موقعیت ممتاز از چنگ استکبار خارج شد، بنا گذاشتند نظام نوپای اسلامی را ساقط کنند، انقلاب را شکست دهند و مجدد به ایران بازگردند.

سردار جوانی بیان کرد: سفارت‌خانه آمریکا را کانون فساد، توطئه، طراحی و نقشه برای کودتا، اغتشاش، بمب‌گذاری و غائله‌های تجزیه‌طلبی در کردستان، سیستان‌بلوچستان و دیگر مناطق کردند، اینجا بود که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با فهم درست از وضعیت و با توجه به اینکه امام آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانست، ۱۳ آبان دیگری را در سال ۵۸ رقم زدند و این کانون توطئه تسخیر شد.

وی افزود: پس از اسنادی که به دست آمد مشخص شد که آمریکایی‌ها چه نقشه‌هایی در سر دارند و هدف اصلی‌شان این است که به صورت مجدد ایران را ببلعند، سلطه خود را بازگردانند، انقلاب را شکست دهند و حاکمیت ملی را از بین ببرند و اینجا بود که امام بزرگوار مهر تأیید بر تسخیر لانه جاسوسی زدند و از این حرکت به عنوان انقلاب دوم و انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب نخست یاد کردند.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: ۱۳ آبان به معنای روز مبارزه با ظلم، ظالم، ستمگر و زورگو است و انتظار از ملت امام حسین (ع) و ملت شیعه پیرو امیرالمؤمنین علی (ع) جز این نیست.

سردار جوانی در ادامه، با اشاره به تداوم توطئه‌های دشمن گفت: دشمن تنبیه نشد و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به توطئه‌های خود در کشور ادامه دادند زیرا تصور می‌کردند می‌توانند بر ملت ما غلبه کنند.

وی افزود: این توطئه‌ها یکی پس از دیگری در دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و در نهایت با حوادث سال‌های اخیر ادامه یافت، آمریکایی‌ها تصور کردند باید مستقیم وارد جنگ با ملت ایران شوند و با به میدان آوردن نیروهای مسلح خود، جنگی مستقیم علیه کشور ما به راه بیندازند و سلطه خود را بازگردانند.

معاون سیاسی سپاه همچنین با اشاره به ماهیت این رویارویی تأکید کرد: به تعبیر زیبای امام شهید ما، ماهیت این منازعه این است که آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز دانش‌آموز به همه دانش‌آموزان، گفت: ۱۳ آبان از افتخارات ملت ایران است؛ ملتی با پیشینه تمدنی، فرهنگ پویا و پیشرو و برخوردار از مجموعه‌ای از فضیلت‌ها که یکی از فضیلت‌های آن، مبارزه با استکبار جهانی است.

سردار جوانی در تبیین مفهوم استکبار نیز گفت: مستکبران یعنی ظالمان، ستمگران، زورگویان و قلدران؛ کسانی که می‌خواهند با زورگویی و قلدری راه خدا را بر بندگان خدا ببندند، خود خدایی کنند و انسان‌ها را همانند نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا به بردگی بکشند و هر روز فردی در رأس این نظام قرار می‌گیرد، ولی این نظام، نظامی ظالمانه، مستکبر، زورگو، قلدر، ستمگر، چپاولگر و غارتگر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان و اذعان به گرفتار شدن آمریکا در باتلاقی خودساخته افزود: اگر ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود به توصیه‌های شهید سلیمانی گوش می‌داد، امروز شاهد این جنایت‌ها و گرفتار شدن آمریکا در تله جنگ نبودیم.

سردار جوانی با اشاره به سخنان شهید سلیمانی در سال ۹۷ خطاب به ترامپ افزود: اگر ترامپ معنای این جمله‌ها را درک می‌کرد، هرگز به جنگ با این ملت وارد نمی‌شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۵۸ تصریح کرد: امروز جهان نظاره‌گر آن است که ملت ایران از ۴۷ سال پیش آمریکا و دیگر مستکبران را زیر پاهای خود له می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ادعای ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری مبنی بر براندازی جمهوری اسلامی گفت: امام شهید ما در پاسخ به این ادعا ۲ نکته مهم را فرمودند؛ نخست آنکه اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به ناکامی تمامی روسای جمهور پیشین در ۴۷ سال گذشته نکته‌ای مهم است و دوم آنکه «تو هم نمی‌توانی» زیرا ترامپ تصور می‌کرد با فعال کردن همه توان نظامی آمریکا و شهادت رهبر و فرماندهان، ملت ایران قد خم می‌کند و بر زمین می‌افتد، اما امام شهید ما بر قدرت خدا و ملت مؤمن و جهادگر حساب باز کرده بود.

سردار جوانی با تأکید بر اینکه «الله اکبر» کارآمدترین سلاح در زیر این آسمان است، عنوان کرد: ملتی که تکیه‌گاهش خدا باشد، خداوند هدایتگرش خواهد بود.

وی تجمعات شبانه و حضور مردمی در صحنه‌ها را نماد مبعوث شدن ملت ایران توصیف کرد و گفت: جامعه‌شناسان و روان‌شناسان جهان در تحلیل این رفتار ملت ایران متحیر مانده‌اند، مردم ما از موشک و هواپیما از سرما و گرما می‌ترسند و تنها به انجام تکلیف می‌اندیشند.

معاون سیاسی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج جنگ اخیر تصریح کرد: همانگونه که شهید سلیمانی پیش‌بینی کرده بود، پایگاه‌های آمریکا از بین رفت و امروز شاهد آن هستیم که دشمنان از ترس، پایگاه‌های خود را به صدها کیلومتر دورتر منتقل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در جنگ نظامی پیروز شده است، تأکید کرد: دشمنان نمی‌توانند شکست‌های راهبردی خود را جبران کنند و هر اقدامی از سوی آنان طبق فرمان فرماندهی معظم کل قوا با پاسخ‌های فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه خواهد شد.

سردار جوانی با هشدار به دشمنان درباره جنگ ترکیبی و شناختی گفت: آمریکا از غرب آسیا و خلیج فارس اخراج شده و ملت ایران در این جنگ نه تنها شکست نخورد و ضعیف نشد، بلکه بر مؤلفه‌های قدرت ایران از جمله انسجام، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی و تسلط بر تنگه هرمز افزوده شد و آمریکایی‌ها هیچ راهی غیر از پذیرش حقوق ملت ایران ندارند.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: راه پیش روی این ملت مومن، رفتن به سمت قله‌ها، ساخت تمدن اسلامی، آزادی قدس شریف، وحدت امت اسلامی و اعتلای جهان اسلام است.