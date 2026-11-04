علی عالی‌پور با کسب سه مدال برنز در دسته ۹۵ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر نینگبو چین در حال برگزاری است، علی عالی‌پور نماینده ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم روی تخته رفت و موفق شد سه مدال برنز یک‌ضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کند.

عالی‌پور در حرکت نخست یک‌ضرب وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم موفق به بالای سر بردن وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی شد، اما در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی بازماند تا با ثبت رکورد ۱۸۱ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار بگیرد و مدال برنز یک‌ضرب را کسب کند.

نماینده ایران در حرکت نخست دوضرب نتوانست وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی را مهار کند، اما در حرکت دوم وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد. او در سومین تلاش خود برای مهار وزنه ۲۲۴ کیلوگرمی ناکام ماند تا با رکورد ۲۱۵ کیلوگرم به مدال برنز دوضرب نیز دست پیدا کند.

به این ترتیب، عالی‌پور با ثبت رکورد مجموع ۳۹۶ کیلوگرم در جایگاه سوم دسته ۹۵ کیلوگرم ایستاد و سومین مدال برنز خود را در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست آورد تا با سه مدال برنز به کار خود در این مسابقات پایان دهد.