رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تأکید بر یکپارچگی شبکه سراسری برق اعلام کرد: تأمین برق شهر‌ها به نیروگاه مشخصی وابسته نیست و در صورت خروج یک نیروگاه از مدار، مرکز دیسپاچینگ با استفاده از ظرفیت سایر نیروگاه‌ها، پایداری تأمین برق شبکه را مدیریت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با اشاره به یکپارچگی شبکه سراسری برق گفت: تأمین برق شهر‌ها به یک نیروگاه مشخص وابسته نیست و خروج یک نیروگاه از مدار، لزوماً به معنای قطع برق منطقه یا شهری که آن نیروگاه در آن قرار دارد، نخواهد بود.

حسنعلی تقی‌زاده افزود: در صورت از مدار خارج شدن یک نیروگاه، مرکز دیسپاچینگ با بهره‌گیری از ظرفیت سایر نیروگاه‌ها، تأمین برق شبکه را مدیریت می‌کند.

او تأکید کرد: به همین علت، آسیب دیدن یک نیروگاه به‌تنهایی به معنای قطع برق منطقه یا شهر تحت پوشش آن نیست.