معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر و معاون وزیر فضای مجازی چین، بر توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه حکمرانی دیجیتال دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احسان چیت‌ساز معاون سیاستگذاری ، برنامه ریزی و توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس جهانی اینترنت (WIC)، با جوانک رونگ‌ون، وزیر و وانگ جینگ‌تائو، معاون وزیر فضای مجازی چین دیدار و درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه فناوری‌های دیجیتال گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، چیت‌ساز ضمن قدردانی از میزبانی چین، با تأکید بر اراده ایران برای ارتقای سطح همکاری‌های دیجیتال با این کشور دوست و شریک راهبردی، توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از اولویت‌های مشترک دو کشور برشمرد و بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به پروژه‌هایی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تأکید کرد.

توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه حکمرانی دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات با تشریح مسئولیت‌های قانونی وزارت ارتباطات و نهاد‌های وابسته در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت سایبری، حکمرانی داده، هوش مصنوعی، محتوا، پلتفرم‌ها و تنظیم‌گری فضای مجازی، بر گستردگی زمینه‌های همکاری تخصصی با اداره فضای مجازی چین تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه این مسئولیت‌ها در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و با هماهنگی سایر مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌شود، پیشنهاد کرد چارچوب همکاری‌های دو کشور در قالب یک برنامه اقدام اجرایی تدوین شود؛ برنامه‌ای که در آن برای هر محور، دستگاه مسئول، زمان‌بندی اجرا و خروجی قابل سنجش مشخص باشد.

هوش مصنوعی، حفاظت از داده و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها در دستور کار

تبادل تجربه در تنظیم‌گری خدمات هوش مصنوعی مولد، ارزیابی ریسک و شناسایی محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، حفاظت از داده‌های شخصی، انتقال امن و قانونمند داده‌ها و تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها، از مهم‌ترین محور‌های پیشنهادی طرف ایرانی برای توسعه همکاری‌ها بود.

همچنین آموزش مشترک کارشناسان و تنظیم‌گران و تعریف پروژه‌های آزمایشی به‌عنوان گام‌های اولیه برای عملیاتی‌سازی همکاری‌های تخصصی دو کشور مطرح شد.

چیت‌ساز که نمایندگی وزیر ارتباطات در همکاری‌های دیجیتال با چین را نیز بر عهده دارد، بر شکل‌گیری همکاری مستمر میان نهاد‌های تخصصی دو کشور تأکید کرد؛ رویکردی که با هدف پشتیبانی از نوآوری، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود.