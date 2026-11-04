حضور مردم در میادین، جلوه‌ای از انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهاست، حضوری که نشان‌دهنده اهمیت استقلال و امنیت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از هشت ماه حضور مردم در تجمعات شبانه و اینک هم زمانی آن با راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان حضوری دشمن شکن را رقم زده است.

دشمنی آمریکا با ایران به امروز محدود نمی‌شود، از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا تحریم‌ها و فشار‌های سال‌های اخیر، سابقه‌ای طولانی از مداخله و بدعهدی وجود دارد.

حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه به نمادی از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی تبدیل شده است.

مردمی که در عرصه‌های مختلف مقتدرانه ایستاده‌اند و اینبار نیز تا شکست نهایی دشمن پای کار هستند.