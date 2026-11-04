به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت آب و فاضلاب مازندران اعلام کرد: این مخزن با ظرفیت ذخیره‌سازی ۲ هزار مترمکعب، یکی از طرح‌های زیرمجموعه طرح بزرگ مجتمع آبرسانی شماره ۲ مازندران است که با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و ذخیره‌سازی آب و ارتقای پایداری آبرسانی به شهر مرزن‌آباد اجرا می‌شود.

با بهره برداری از این طرح، زمینه تأمین مطمئن‌تر آب آشامیدنی برای جمعیتی بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان مرزن‌آباد فراهم خواهد شد و ظرفیت ذخیره‌سازی آب در شبکه آبرسانی این شهر افزایش می‌یابد.

بر اساس برآوردها، برای اجرای این طرح اعتباری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران برای توسعه زیرساخت‌های آبی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین پایدار آب آشامیدنی شهر‌ها و مناطق مختلف استان انجام می‌شود.