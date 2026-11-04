معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بر ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به سمت بخش خصوصی و توسعه صنعتی بر پایه پتانسیل‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طهمورث لاهوتی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پیرامون سیاست‌های حمایتی این سازمان، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشران توسعه صنعت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلیدی و اصلی سازمان صنایع کوچک، هدایت جریان سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت بخش خصوصی است. ما با این رویکرد تلاش می‌کنیم تا توسعه صنعتی را بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و شهرستان پیش ببریم.

لاهوتی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی در سطوح مختلف تولید، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که با مزیت‌های نسبی و جغرافیایی هر منطقه همخوانی داشته باشند، از اولویت‌های اجرایی ماست. علاوه بر این، توسعه روابط شبکه‌ای و تعامل میان بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر رویکرد‌های حمایتی و جدی این سازمان برای تقویت زنجیره تولید است.