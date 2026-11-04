نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کسانی که به‌دنبال تجزیه ایران بودند، اکنون به دنبال راهی هستند تا از باتلاق سنگینی که مقاومت، ایستادگی و استکبارستیزی مردم برای آنها ایجاد کرده نجات پیدا کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی در اجتماع شرکت‌کنندگان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در میدان رئیسعلی دلواری بوشهر، با اشاره به توطئه‌های ناکام دشمنان علیه نظام اسلامی، بر ریشه‌های دینی و قرآنی مبارزه با استکبار تأکید کرد و حضور ملت در این مراسم را نوعی عبادت و بندگی دانست.

وی با تجلیل از حضور پرشور مردم در میدان، این راهپیمایی را نوعی عبادت توصیف کرد و با یادآوری سخن مرحوم آیت‌الله مشکینی، تأکید کرد که حضور در خط مقدم مبارزه با استکبار، از ارزشمندترین اعمال است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبیین ماهیت روز ۱۳ آبان، این روز را رویدادی با ویژگی‌های بی‌نظیر دانست و اظهار کرد: ۱۳ آبان برخلاف سایر مناسبت‌ها، بر پایه سه حادثه بزرگ بنا شده که وجه اشتراک همه آنها، ماهیت استکبارستیزی و فریاد نفرت بر سر آمریکا و اسرائیل است.

وی تصریح کرد: فریاد ما علیه استکبار، یک حرکت احساسی، تعصب‌آمیز یا منفعت‌طلبانه نیست؛ بلکه این گفتمان دارای منطقی قرآنی، عقلانی و تجربی است که با سیره تمامی انبیا و ائمه گره خورده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجی‌صادقی با اشاره به پیوند میان توحید و مبارزه با طاغوت گفت: ریشه استکبارستیزی ما در توحید است؛ ما در توحید آموخته‌ایم که در برابر هیچ‌کس جز خداوند تسلیم نشویم و ایستادگی در برابر تمام سلطه‌ها را از اصل ایمان می‌دانیم.

وی افزود: مبارزه با طاغوت، رکن دوم بعثت است و نمی‌توان تحت فرمان ولایت خدا، در برابر ولایت طاغوت‌ها ایستادگی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به اهداف شوم دشمنان در دوران‌های مختلف تصریح کرد: اگر امروز می‌بینیم دشمنی که می‌خواست سه روزه سفره انقلاب را جمع کند، دشمنی که می‌خواست سه روزه ایران را تصرف کند و حتی نشسته بود و طراحی کرده بود که پس از جمهوری اسلامی چه الگوی حکومتی باشد؛ همان‌ها که در جلسات خود در بلژیک تصمیم گرفته بودند ایران را به ۱۰ پاره و ۱۰ قطعه تقسیم کنند و به آن شاهزاده بیچاره دربه‌در و فلک‌زده گفته بودند «ما همه ایران را به تو نمی‌دهیم، یک بخش از آن مال توست و بخش دیگر مال دیگری»، امروز در چه وضعیتی قرار دارند؟

وی افزود: کسانی که این‌گونه نشستند و این خواب را دیدند، امروز چه می‌گویند؟ امروز می‌گویند یک راه حلی پیدا شود تا ما را از این باتلاق سنگینی که مقاومت، ایستادگی، استکبارستیزی و فریاد شبانه‌روزی مردم بر سر آمریکا است، نجات دهد. آنها امروز در تنگه هرمز به دام انقلاب اسلامی افتاده‌اند و به لطف الهی از این دام‌ها زنده بیرون نخواهند رفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجی‌صادقی با انتقاد از جریان‌هایی که تلاش می‌کنند مفهوم اسلام را با سازش درآمیزند، اظهار داشت: اسلام رحمانی است، اما این به معنای کوتاه آمدن در برابر مستکبران و آمریکای جنایتکار نیست.

وی افزود: کسانی که با طرح «نواندیشی دینی»، مردم را به صلح با استکبار یا کوتاه آمدن در برابر فشار‌ها دعوت می‌کنند، در واقع با اصل دین و پیوند خود با خدا در تضاد هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استناد به آیات قرآن، تأکید کرد که مومنان نباید به عنوان سرپرست و ولی، کفار و مستکبران را بپذیرند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه سخنان خود به نقش محوری زنان در نهضت اسلامی اشاره کرد و گفت: استکبارستیزی ما ریشه در فرهنگ فاطمی دارد؛ همان فرهنگ قهرمانانه زنانی که در برابر ظلم می‌ایستند و می‌گویند هرگز تسلیم نخواهیم شد.

وی افزود: ایستادگی ما در برابر مستکبران، بازتابی از همان شعار «هیهات من الذلة» است که در جبهه حق و در مسیر حسینی بودن ما جاری است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجی‌صادقی ضمن تجلیل از روحیه جهادی مردم و درخواست از مسئولان برای حفظ وحدت و خدمتگزاری مخلصانه، تصریح کرد: ما آینده را روشن می‌بینیم و با تکیه بر ولایت الهی و هدایت رهبری، مسیر پیروزی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به بصیرت و شجاعت نسل جوان و نوجوان کنونی در مقایسه با دوران دفاع مقدس گفت: استکبار جهانی در طول دهه‌ها تمام توان خود را برای دگرگونی ذهن و باور نسل نو به کار بست، اما جوانان امروز با بصیرتی عمیق‌تر و عزمی راسخ‌تر از گذشته در میدان حاضرند تا رژیم غاصب صهیونیستی را محو و پایگاه سلطه نظامی آمریکا را از منطقه ریشه‌کن سازند و خون پاک شهیدان همواره موتور محرک این جوشش انقلابی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به وقایع تلخ و آزمون‌های سخت امت اسلام و صبح دهم رمضان یادآور شد: گرچه مصیبت شهادت امام و رهبر امت بسیار سنگین و جانکاه بود، اما این ملت در آزمونی بزرگ‌تر از ماجرای جنگ احد پای آرمان‌های خود استوار ایستاد و نشان داد که گرچه جسم ولی به معراج می‌رود، اما مکتب حسینی همواره زنده و پاینده است و مسیر هدایت الهی هرگز متوقف نخواهد شد.

وی با شکرگزاری به درگاه الهی به جهت استمرار پرچم ولایت و خنثی‌شدن طراحی دشمنان تصریح کرد: خداوند متعال اراده فرمود که مسیر فرماندهی و جهت‌دهی انقلاب اسلامی از ریل مکتب خارج نشود و به کوری چشم دشمنان صهیونیستی و آمریکایی پرچم ولایت در دستان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای استمرار یابد که مایه یأس عمیق سردمداران کاخ سفید و نشانه عنایت ویژه پروردگار به این نهضت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجی‌صادقی از بعثت و خروش یکپارچه مردم به عنوان نعمتی بی‌بدیل در تاریخ معاصر نام برد و خطاب به مسئولان کشور در قوای سه‌گانه تأکید کرد: کارگزاران نظام در دولت مجلس و دستگاه قضایی باید این انسجام وحدت و ولایت‌پذیری را با قدرت حفظ کنند و با تمام توان خادم و رحماء بینهم در کنار مردم و اشداء علی الکفار در برابر مستکبران باشند، زیرا با تکیه بر نصرت الهی و پشتوانه عظیم مردمی نصرت نهایی متعلق به جبهه حق و انقلاب اسلامی است.