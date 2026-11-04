وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشت و گفت: ایستادگی در برابر نظام سلطه، ریشه در باور ملت ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این مراسم، با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در حافظه ملت ایران، این روز را نماد ایستادگی و مقاومت مردم در برابر نظام سلطه دانست و حضور گسترده مردم در راهپیمایی را پاسخی به تداوم تهدید‌های دشمنان علیه کشور بیان کرد.

ایستادگی در برابر نظام سلطه ریشه در باور ملت ایران دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید، اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر نظام سلطه است و این رویکرد به زمان خاصی محدود نمی‌شود، بلکه در وجود ملت ایران ریشه دارد.

وی با اشاره به تداوم تهدید‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تهدید‌های نظام سلطه علیه ملت ایران موضوع تازه‌ای نیست و همواره در دستور کار دشمنان قرار داشته است؛ حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز نیز پاسخی به این تهدیدهاست.

توسعه توانمندی‌های فناورانه، مسیر تحقق خودکفایی و استقلال کشور

هاشمی با اشاره به سابقه دشمنی قدرت‌های بزرگ و اعمال تحریم‌های گسترده علیه کشور، بر ضرورت توانمندسازی داخلی و حرکت به سمت دستیابی به فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد.

وزیر ارتباطات با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر توسعه ظرفیت‌های داخلی، تولید داخل، خودکفایی و استقلال کشور گفت: تغییر نگاه راهبردی و توجه به توانمندی‌های داخلی امروز به ثمر نشسته است و جوانان، فرزندان این سرزمین و رزمندگان کشور با اتکا به این ظرفیت‌ها در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این توانمندی‌ها موجب شده است کشور‌های مختلف برای کشور و ملت ایران احترام ویژه‌ای قائل باشند.