به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امسال ۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت زعفران رفته است

از نخستین ساعات صبح، کشاورزان مشغول برداشت گل‌های زعفران هستند؛ محصولی که میانگین عملکرد آن در این شهرستان به ۵ کیلوگرم در هر هکتار می‌رسد.

زعفران، محصولی کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه؛ ظرفیتی ارزشمند برای تنوع‌بخشی به الگوی کشت، رونق تولید و ایجاد اشتغال.

محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازار شهرستان، به خارج از استان هم ارسال می‌شود. حمایت از توسعه کشت، فرآوری و بازاریابی این محصول می‌تواند ارزش اقتصادی طلای سرخ رزن را افزایش دهد.