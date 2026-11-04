به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی با اشاره به پیگیری‌های مهندس حسین‌پور، نماینده مردم شریف شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، و همچنین تأکید مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: در راستای حمایت از باغداران و فراهم‌سازی زمینه فروش محصول آنان، دستور آغاز مجدد خرید توافقی انگور سیاه سردشت از ۱۳ آبان‌ماه صادر شده است.

وی افزود: در مرحله جدید، خرید محصول باغداران از طریق دو مرکز شامل شرکت تعاونی روستایی نلاس در شهرستان سردشت و شرکت تعاونی روستایی میرآباد در شهرستان میرآباد انجام خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مراحل پیشین خرید تصریح کرد: پیش از این نیز بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تن انگور سیاه در شهرستان‌های سردشت و میرآباد با همکاری شرکت پاکدیس ارومیه و توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان به‌عنوان مباشر استانی خریداری شده است.

حسامی تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند عرضه و خرید محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کند.