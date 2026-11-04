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مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از آغاز مجدد خرید توافقی انگور سیاه سردشت از روز ۱۳ آبانماه با هدف حمایت از باغداران و تسهیل عرضه محصول تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی با اشاره به پیگیریهای مهندس حسینپور، نماینده مردم شریف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، و همچنین تأکید مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: در راستای حمایت از باغداران و فراهمسازی زمینه فروش محصول آنان، دستور آغاز مجدد خرید توافقی انگور سیاه سردشت از ۱۳ آبانماه صادر شده است.
وی افزود: در مرحله جدید، خرید محصول باغداران از طریق دو مرکز شامل شرکت تعاونی روستایی نلاس در شهرستان سردشت و شرکت تعاونی روستایی میرآباد در شهرستان میرآباد انجام خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجامشده در مراحل پیشین خرید تصریح کرد: پیش از این نیز بیش از یکهزار و ۳۰۰ تن انگور سیاه در شهرستانهای سردشت و میرآباد با همکاری شرکت پاکدیس ارومیه و توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان بهعنوان مباشر استانی خریداری شده است.
حسامی تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهرهگیری از ظرفیت تشکلها و شرکتهای تعاونی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند عرضه و خرید محصولات کشاورزی را با جدیت دنبال میکند.