مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از راهیابی پنج تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان به مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد محمدی با اشاره به تیم‌های راهیافته به مرحله کشوری گفت: در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال برادران، تیم کانون فرهنگی هنری «شهدای مسجد ولی‌عصر (عج)» هریکنده بابل و در گروه سنی زیر ۱۸ سال برادران، تیم‌های کانون فرهنگی هنری «مصباح‌الهدی» مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) نکا و کانون فرهنگی هنری «بقیةالله» مسجد قائم پایین بهشهر، جواز حضور در مرحله کشوری را به دست آوردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: در بخش خواهران نیز تیم کانون فرهنگی هنری «منهاج» مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان نکا در هر دو گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و زیر ۱۸ سال به مرحله کشوری راه یافته است.

محمدی با بیان اینکه انتخاب تیم‌های راه‌یافته بر اساس امتیاز داوری، حدنصاب نمره و رعایت ضوابط و مقررات مندرج در شیوه نامه مسابقات بود تاکید کرد: نمایندگان قرآنی مازندران در مرحله کشوری نیز با ارائه توانمندی‌های خود، افتخارآفرینی کنند.

مرحله نهایی و کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان امسال به میزبانی همدان برگزار خواهد شد.