رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، با تأکید بر اینکه تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ حرکتی هیجانی نبود ، بلکه بر پایه منطق و شناخت عمیق استکبارستیزی شکل گرفت ، گفت: خوی ددمنشانه و استکباری ایالات متحده در ۴۷ سال گذشته هیچ تغییری نکرده و فقط ابزار‌ها و نقاب‌های جنایت این کشور پیچیده‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمود هاشمی در سیزدهمین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور مسئولان، اساتید و نخبگان علمی در مشهد الرضا (ع) برگزار شد ، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، گفت : امسال نیز توفیق حاصل شد تا در جوار حرم مطهر رضوی، ضمن تحکیم انسجام سازمانی و تعمیق برنامه‌های راهبردی، فضای هم‌اندیشی و هم‌افزایی نخبگان دانشگاهی را دنبال کنیم.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فرا رسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان گفت : از سال ۱۳۵۸ تاکنون، شعار مبارزه با استکبار جهانی با قوت ادامه داشته است. امروز و پس از گذشت نزدیک به چهار دهه و نیم، ماهیت پلید استکبار جهانی بیش از پیش عیان شده؛ به‌طوری‌که فریاد‌های «مرگ بر آمریکا» و انزجار از نظام سلطه امروز حتی در قلب ایالات متحده و توسط دانشجویان آمریکایی نیز طنین‌انداز شده است.

وی افزود: رویداد ۱۳ آبان را باید به‌عنوان یک فهم عمیق ژئوپلیتیک، یک اراده ملی و ناگسستنی، همراه با بصیرت انقلابی و علمی ارزیابی کرد.

رد نظریه «توهم تغییر آمریکا» با استناد به واقعیات منطقه

هاشمی با رد این ادعا که آمریکا تغییر کرده است، تأکید کرد: بررسی روند تحولات چهار دهه گذشته ثابت می‌کند که اقدام دانشجویان خط امام (ره)، حرکتی کاملاً منطقی، برآمده از روحیه انقلابی و مبتنی بر شناخت دقیق ماهیت استکبار بوده است.

نظریه «توهم تغییر» که ادعا می‌کند آمریکای امروز با آمریکای ۴۷ سال گذشته متفاوت است، هیچ‌گونه تطابقی با واقعیت ندارد. ذره‌ای از خوی استکباری آمریکا کاسته نشده است؛ تنها مقیاس‌ها و نقاب‌های جنایت این دولت پیچیده‌تر شده و خوی ددمنشانه آن امروز عریان‌تر از گذشته بر همگان آشکار گشته است.

وی با اشاره به جنایات زنجیره‌ای استکبار در منطقه، از جمله فجایع رخ‌داده در عراق و دیگر کشور‌های پیرامونی به بهانه توسعه و رفاه، گفت : پیوند رویداد‌های سال ۱۳۵۸ با حوادث روز دانش‌آموز در سال‌های بعد و شهدایی همچون دانش‌آموزان میناب و لامرد، سند زنده توحش و ددمنشی نظام سلطه است. اگر اقدام انقلابی سال ۵۸ انجام نمی‌شد و سفارت آمریکا در کشور باقی می‌ماند، سرنوشت جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهچاله بحران‌های ملت‌های پیرامونی تبدیل می‌شد.

تکلیف اساتید بسیجی در جهاد تبیین و خنثی‌سازی جنگ روانی

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در دانشگاه‌ها گفت: انتظار حداکثری از اساتید بسیجی این است که در برابر خطا‌های محاسباتی برخی دانشجویان در تحلیل‌ها ایستادگی کنند و اقدام شجاعانه سال ۵۸ را به شکلی مستند، مقتدرانه و منطقی برای نسل جوان تبیین نمایند. در شرایطی که امپراطوری رسانه‌ای استکبار با تکیه بر ابزار ارعاب، تهدید و جنگ روانی به دنبال دستکاری محاسبات ذهنی مسئولان و ملت ایران است، هوشیاری رسانه‌ای و تحلیل دقیق تحولات منطقه از سوی نخبگان یک ضرورت حیاتی است.

وی با یادآوری کلام جاودانه امام خمینی (ره) و راهبرد‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) افزود: تا زمانی که استکبار جهانی زبان زور، ارعاب و تجاوز را ادامه دهد، آزادگان جهان غیرت، عزت و ایستادگی را رها نخواهند کرد. امروز مقام معظم رهبری با صلابت، اقتدار و حکمت همان مسیر امام شهید را هدایت می‌کنند و ملت ایران نیز در این مسیر تا به زانو درآوردن و اخراج کامل استکبار از منطقه گام برخواهند داشت.

برنامه‌های تحولی بسیج اساتید و توسعه انسجام سازمانی در دانشگاه آزاد

هاشمی به تشریح برنامه‌های آتی سازمان بسیج اساتید پرداخت و گفت: پس از تغییرات مدیریتی و حضور دکتر پیشوایی به عنوان ریاست سازمان بسیج اساتید کشور ، برنامه‌های تحولی این نهاد با هدف‌گذاری دقیق‌تر و نقطه‌زنی در راستای اهداف از پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهد شد و نشست تخصصی با ریاست محترم سازمان در همین راستا برگزار شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر طهرانچی و تقدیر از رویکرد دکتر رنجبر در تقویت جریان انقلابی افزود : انسجام سازمانی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی قوی‌تر از گذشته در حال جریان است. مقام معظم رهبری امید و انتظار ویژه‌ای نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی دارند و این نهاد علمی باید با کارآمدی و تولید علم نافع، پاسخگوی این اعتماد سترگ در راستای ساخت «ایران قوی» باشد.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به جزئیات برگزاری این اجلاس در شهر مقدس مشهد و قدردانی از همراهی اساتید گرامی، ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی دو روزه در سایه عنایات حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، توشه‌ای ارزشمند برای ارتقای توانمندی‌های علمی، بصیرتی و تحقق دانشگاه مبعوث در راستای ساخت ایران قوی فراهم سازد.