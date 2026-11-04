مس کرمان پس از پایان همکاری با فرزاد حسینخانی، سرمربی پیشین این تیم، قاسم شهبا را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال خود در رقابت‌های لیگ یک انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، هیات مدیره باشگاه صنعت مس کرمان با تشکر از زحمات فرزاد حسینخانی ،قاسم شهبا را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد.

شهبا از مربیان شناخته‌شده فوتبال استان کرمان است که سابقه هدایت تیم‌های گل‌گهر سیرجان، آرمان‌گهر سیرجان و مس شهربابک را در کارنامه دارد.

او همچنین در فصل گذشته لیگ یک موفق به کسب تجربه صعود به رقابت‌های لیگ برتر شده است و اکنون هدایت مس کرمان را در ادامه مسابقات لیگ یک برعهده خواهد داشت.