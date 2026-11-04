مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری، از برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های تخصصی سه‌گانه سحر با محوریت «کمک‌های اولیه روان‌شناختی و درس‌آموخته‌های جنگ» توسط معاونت امور جوانان خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، طاهری با اشاره به حضور بیش از ۷۰ نفر از فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های تخصصی سه‌گانه سحر (PFA، CFS و MEDIA) در این دوره اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای دانش و مهارت تخصصی، انتقال تجربیات، ایجاد هم‌افزایی میان تیم‌ها و افزایش آمادگی نیرو‌ها برای حضور مؤثر در شرایط بحرانی برگزار شد.

وی افزود:: در این دوره، مباحث آموزشی توسط مدرسان و مربیان کشوری تیم سحر ارائه شد و شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، در فضایی تعاملی به تبادل تجربیات و انتقال آموخته‌های خود پرداختند.