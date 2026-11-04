مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در خصوص ماجرای تنبیه بدنی دانش آموزان اندیمشکی گفت: در پی وقوع حادثه تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه شاهد پسرانه اندیمشک، اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان با ورود فوری تیم بازرسی، موضوع را مورد بررسی قرار داد، همچنین بر اساس ارزیابی تصاویر دوربین‌های مداربسته مدرسه تخلف مدیر مدرسه تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا روستایی بیان کرد: مدرسه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های رشد و تربیت نسل آینده، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه آموزش و یادگیری، مسئولیت مهمی در تأمین امنیت روانی، حفظ کرامت انسانی و تقویت احساس اعتماد و آرامش در میان دانش‌آموزان برعهده دارد.

تحقق این مسئولیت مستلزم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار تربیتی صحیح و مسئولیت‌پذیری همه عوامل اجرایی و آموزشی مدارس است.

وی افزود: در همین راستا، آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه تنبیه بدنی به هیچ عنوان در محیط‌های آموزشی پذیرفتنی نیست، رسیدگی به موارد تخلف و صیانت از حقوق دانش‌آموزان را از الزامات فعالیت مدارس می‌داند.

روستایی در ادامه گفت: در پی وقوع حادثه تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه شاهد پسرانه اندیمشک، اداره کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان با ورود فوری تیم بازرسی، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

در این بررسی، تصاویر دوربین‌های مداربسته مدرسه نیز ارزیابی و تخلف مدیر مدرسه تأیید شد.

در پی احراز تخلف، ابلاغ مدیریتی مدیر مدرسه لغو و پرونده وی برای بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شد؛ اقدامی که بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد مدارس و ضرورت پاسخگویی در برابر رفتار‌های مغایر با شأن و حقوق دانش‌آموزان تأکید دارد.

وی تاکید کرد: رسیدگی به چنین حوادثی تنها به بررسی ابعاد اداری و انضباطی محدود نمی‌شود، بلکه توجه به وضعیت روحی و روانی دانش‌آموزان و پیشگیری از پیامد‌های احتمالی آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روستایی ادامه داد: بر همین اساس، مقرر شده است تیم مشاوره‌ای در کنار دانش‌آموزان حضور پیدا کند و با ارائه خدمات روان‌شناختی و حمایتی، زمینه کاهش آثار و پیامد‌های احتمالی این اتفاق بر سلامت روان آنان را فراهم آورد.