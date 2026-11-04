مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: ترامپ از مردم آمریکا سیلی خورد و ایران با انتقال هزینه جنگ به ایالات متحده، برنده میدان شد.

مخبر: ایران با انتقال هزینه جنگ به ایالات متحده، برنده میدان شد

مخبر: ایران با انتقال هزینه جنگ به ایالات متحده، برنده میدان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به نتیجه انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده، در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ جنایتکار هر نوع تلاش ممکن را انجام داد که حزبش پیروز شود ولی از مردمش سیلی خورد. پیروز واقعی این میدان ایران بود که هزینه جنگ را به داخل امریکا منتقل کرد.

مخبر بیان کرد: ادامه سیاست شکست خورده ترامپ باقی‌مانده حیثیت آمریکا را به برکت خون شهدا و به دست ملت ایران و جبهه مقاومت به باد خواهد داد.