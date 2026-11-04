همزمان با سراسر کشور، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم یزد در یوم الله ۱۳ آبان حماسه‌ای از بصیرت، پایداری و استکبارستیزی را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در شهر یزد با حضور پرشور نسل نوجوان و جوان از دقایق ابتدایی صبح آغاز شد. حاضران با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های مقاومت و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر بر ادامه راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این تجمع پرشکوه، جلوه‌های بی‌نظیری از همبستگی اجتماعی، حضور پررنگ دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا را به قاب دوربین عکاسان خبری کشید.

عکاس: مجید جراحی