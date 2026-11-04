

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، سحر تاجبخش در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی کشور با هدف بررسی آخرین وضعیت سامانه بارشی پیش‌رو و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در مناطق زاگرس و سواحل غربی دریای خزر گفت: بارش‌ها از روز جمعه تقویت می‌شوند و شنبه و یکشنبه اوج فعالیت این سامانه خواهد بود؛ به‌طوری که در برخی مناطق زاگرس، بارش تجمعی بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر در ۲۴ ساعت دور از انتظار نیست.

تاجبخش افزود: در صورت ادامه الگوهای کنونی، برای برخی استان‌های زاگرس‌نشین در روزهای شنبه و یکشنبه هشدار سطح قرمز صادر خواهد شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین از پیش‌بینی بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها خبر داد و گفت: روزهای جمعه و شنبه ارتفاعات استان‌های مرکزی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، شمال‌شرق خوزستان، تهران و سواحل دریای خزر تحت تأثیر بارش برف قرار می‌گیرند. این شرایط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به ارتفاعات تهران، مازندران، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی گسترش می‌یابد.

تاجبخش با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای آینده اظهار کرد: از روز پنجشنبه افت دما در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود و استان‌های اردبیل و گیلان از نخستین مناطق تحت تأثیر این شرایط خواهند بود. روز جمعه مازندران و گلستان و روز شنبه بخش‌هایی از فلات مرکزی، تهران و اصفهان نیز کاهش دما را تجربه می‌کنند.

او ادامه داد: کاهش دما در تهران طی روزهای یکشنبه و به‌ویژه سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ از این رو، دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در استان‌های شمالی و مناطق سردسیر، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در تشریح وضعیت بارش‌های کشور گفت: تا پایان مهرماه، میزان بارش‌ها حدود چهار درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده، اما توزیع بارندگی در استان‌ها یکسان نبوده و برخی مناطق همچنان با کاهش بارش مواجه‌اند.

تاجبخش افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی، بارش‌های پاییز بیشتر در سواحل دریای خزر، دامنه‌های زاگرس و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور متمرکز خواهد بود و این الگو با احتمال کمتر در آذرماه نیز ادامه می‌یابد؛ در زمستان از شدت آن کاسته می‌شود.

او با تأکید بر اینکه افزایش میانگین دما به معنای منتفی بودن وقوع دوره‌های سرد و بارش‌های شدید نیست، گفت: نوسانات اقلیمی و تغییر الگوهای گردش جو بر وضعیت بارش‌ها اثرگذار است و حتی بارش‌هایی با شدت کمتر نیز در صورت نامناسب بودن زیرساخت‌های انتقال آب و تغییر کاربری اراضی می‌توانند به سیلاب منجر شوند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان بر ضرورت هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت مخاطرات سامانه بارشی پیش‌رو تأکید کرد.

در این نشست استانداران استان‌های البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و مازندران نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور دارند تا آخرین وضعیت استان‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو را تشریح کنند.



بررسی احتمال وقوع سیلاب، آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و انسداد محورهای مواصلاتی جاده‌ای و ریلی از جمله محورهای این نشست است.

همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های آب و برق، سدها و اراضی کشاورزی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید بررسی می‌شود.

هماهنگی ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی دستگاه‌ها، تقویت اطلاع‌رسانی عمومی، صدور هشدارهای به‌موقع و افزایش آمادگی شهروندان در مناطق در معرض خطر نیز از دیگر موضوعات دستور کار این نشست است.

این نشست با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان و افزایش آمادگی برای مدیریت مخاطرات احتمالی سامانه بارشی پیش‌رو در حال برگزاری است.