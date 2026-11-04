تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و وزارت نیرو با هدف یکپارچه‌سازی و تبادل داده‌ها، توسعه نقشه‌های پایه آب و برق و انطباق اطلاعات مشترکان با پایگاه ملی نشانی مکان‌محور جی‌نف (GNAF)، امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و وزارت نیرو با هدف یکپارچه‌سازی و تبادل داده‌ها، توسعه نقشه‌های پایه آب و برق و انطباق اطلاعات مشترکان با پایگاه ملی نشانی مکان‌محور جی‌نف (GNAF)، به امضای محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست و ماشااله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو رسید.

تأکید بر اجرای عملیاتی تفاهم‌نامه و کاهش هزینه‌های تبادل داده

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در این مراسم با قدردانی از همکاری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، بر ضرورت هماهنگی و اراده مشترک برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه تأکید کرد و گفت: از نظر قانونی نیز مکلف به اجرای این همکاری هستیم و رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. تلاش می‌کنیم این فرایند با سرعت بیشتری پیش برود و زمینه تسهیل ارائه خدمات فراهم شود.

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن تهیه و به‌روزرسانی لایه‌های اطلاعاتی جی‌نف، افزود: برای کاهش هزینه‌ها، لازم است در گام نخست پایگاه‌های داده دو مجموعه با یکدیگر انطباق پیدا کنند. مصمم هستیم هزینه‌های تبادل و انتقال داده را تا حد امکان کاهش دهیم تا اجرای تفاهم‌نامه تسهیل و زمینه دستیابی به لایه سرویس‌دهی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین از آمادگی این مجموعه برای تعامل کامل در زمینه تبادل داده‌ها و دستیابی به مدل‌های همکاری مشترک خبر داد.

جی‌نف؛ مرجع استاندارد نشانی در ارائه خدمات آب و برق

در ادامه این نشست، ماشااله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، با قدردانی از همکاری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل مسائل مشترک، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه اطلاعاتی جی‌نف در مجموعه‌های آبفا و توانیر تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از داده‌های پایگاه ملی نشانی مکان‌محور با هدف تسهیل و شفاف‌سازی ارائه خدمات، گفت: این همکاری اقدامی مبنایی و اصولی برای ارتقای کیفیت خدمات به مردم و مشترکان است و باید با پیشبرد گام‌به‌گام طرح، زمینه اجرایی شدن سرویس‌های مشترک در دو مجموعه آبفا و توانیر فراهم شود.

یکپارچه‌سازی اطلاعات مشترکان و توسعه خدمات مکان‌محور

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، یکپارچه‌سازی و تبادل داده‌ها، استفاده از پایگاه جی‌نف به‌عنوان مرجع استاندارد نشانی و مکان، توسعه نقشه‌های پایه آب و برق و اتصال کدپستی به شناسه‌های اشتراک مشترکان، از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو مجموعه خواهد بود.

همچنین ایجاد سازوکار‌های لازم برای به‌روزرسانی اطلاعات مشترکان از طریق سامانه‌های نرم‌افزاری، ارائه خدمات احراز نشانی، صدور گواهی کدپستی و ژئوکد، توسعه خدمات الکترونیکی از طریق زیرساخت‌هایی مانند درگاه خدمات دولت (GSB) و طراحی خدمات نوین داده‌محور و مکان‌محور در دستور کار قرار دارد.

بهره‌گیری از ظرفیت شبکه گسترده پستی کشور برای ارائه خدمات قبول و حمل مرسولات و سایر خدمات مورد نیاز وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه نیز از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

تبادل نقشه پارسل‌های شهری و روستایی، اطلاعات ژئوکدشده جی‌نف و انطباق اطلاعات مشترکان آب و برق با کدپستی، از اهداف اصلی این همکاری به شمار می‌رود؛ اقدامی که با ایجاد سرویس مشترک نقشه و اطلاعات مکانی، ضمن تسهیل تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای مدیریت اطلاعات مشترکان و توسعه خدمات هوشمند و مکان‌محور را فراهم می‌کند.