به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس خطاب به هیئت‌ حاکمه آمریکا نوشت: «غرور و تکبر مقدمه سقوط است.» این، طمع شما بود که با قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران کشاند. محاسبات شما شکست خورد، فرضیاتتان فرو ریخت و خطا‌های راهبردی شما یکی پس از دیگری آشکار شد؛ همه به این علت که نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید.

مردم آمریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامد‌های این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.

پس این کلمات را آن‌قدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آنها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آنها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد.

ضمنا امروز هم ۱۳ آبان است...