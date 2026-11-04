مردم سمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان، با حضوری گسترده، بر ایستادگی در دفاع از وطن و پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم استان سمنان هم‌زمان با سراسر کشور، در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافتند و با سردادن شعارهای ضد استکباری، بار دیگر بر عزم خود برای دفاع از میهن و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

این مراسم در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، جلوه‌ای از همبستگی، هوشیاری و خودباوری مردم را به نمایش گذاشت و پیامی روشن از تسلیم‌ناپذیری ملت ایران به دشمنان مخابره کرد.

دانش‌آموزان و نسل جوان نیز با یادآوری هم‌سن‌وسالان شهید خود، بر ادامه راه شهدا و زنده نگه داشتن آرمان‌های آنان تأکید کردند.