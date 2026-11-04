رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از ثبت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های مواصلاتی استان از ابتدای مهر تاکنون خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، اشرفی با اشاره به پرترددترین محور‌های استان تصریح کرد: محور‌های شهرکرد–فرخشهر و بالعکس، سورشجان–شهرکرد و بالعکس، شهرکرد–اصفهان در محدوده تونل رخ و بالعکس و فارسان–چلگرد به ترتیب بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ترددشمار، نقش مهمی در رصد جریان ترافیک، شناسایی محور‌های پرتردد و برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی تردد در راه‌های استان دارد.