به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دانش آموزان و مردم انقلابی آذربایجان شرقی در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی شرکت گسترده داشتند.

قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان، با حضور گسترده در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی و رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حمایت کامل خود را ازامام سید مجتبی خامنه‌ای و رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت اعلام کردند و انزجار خود را از رژیم تروریستی صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا به گوش جهانیان رساندند و بر ضرورت مبارزه بی امان با دولت تروریستی آمریکا تا پیروزی نهایی تاکید کردند.