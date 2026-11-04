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راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم نبرد با استکبار» در آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دانش آموزان و مردم انقلابی آذربایجان شرقی در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی شرکت گسترده داشتند.
قشرهای مختلف مردم به ویژه دانش آموزان، با حضور گسترده در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی و رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنهای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حمایت کامل خود را ازامام سید مجتبی خامنهای و رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت اعلام کردند و انزجار خود را از رژیم تروریستی صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا به گوش جهانیان رساندند و بر ضرورت مبارزه بی امان با دولت تروریستی آمریکا تا پیروزی نهایی تاکید کردند.