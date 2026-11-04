به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اخیرا برخی صفحات و کانال‌ها در سکو‌های مختلف فضای مجازی، با استفاده از نام‌ها و عناوینی مشابه قوه قضاییه، از جمله «عدل ایران»، فعالیت و اقدام به درآمدزایی می‌کنند. این صفحات و کانال‌ها هیچ‌گونه وابستگی یا ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و فعالیت و درآمدزایی آنها نیز به این قوه منتسب نیست.

با توجه به اینکه بازوی رسمی خدمات الکترونیک قوه قضاییه در پیام‌رسان بله با نام کاربری adliran فعالیت می‌کند، لذا از مردم عزیز درخواست می‌شود برای دریافت خدمات قضایی، صرفا به درگاه‌ها و بستر‌های رسمی قوه قضاییه مراجعه کنند تا از هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.