پویش مشترک «پاییز در کتابخانه» با مشارکت «بهخوان» و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به‌مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پویش مشترک «پاییز در کتابخانه» با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و دعوت از علاقه‌مندان برای حضور و مشارکت در فعالیت‌های کتابخانه‌ای، با مشارکت «بهخوان» و «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور»، به‌مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتابخوانی، از ۲۳ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با عضویت در کتابخانه‌های عمومی و حضور در این پویش، ضمن تجربه پاییزی متفاوت در کتابخانه‌ها، در چالش کتابخوانی نیز شرکت کنند.

در این پویش، ۵۰ سکه امتیازی بهخوان در نظر گرفته شده است. همچنین بیش از ۱۰۰ میلیون تومان جایزه کتابی برای اعضا، کتابداران و کتابخانه‌ها اختصاص یافته است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیوند https://library.behkhaan.ir اقدام کنند.