به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نایب رئیس در نشست علنی امروز گفت: سیزدهم آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی می‌دارم. سیزده آبان، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روز افشای چهره حقیقی استکبار است. نیکزاد ادامه داد:این دشمنی‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت؛ تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب و حمایت از عناصر ضد انقلاب توسط امریکایی‌ها انجام شد و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز به صورت علنی وارد مقابله مستقیم با ملت ایران شد و جنایت میناب، لامرد، به شهادت رساندن قریب به ۴۰۰۰ هموطن عزیز ما و به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه سندی بر جنایتکاری هیئت حاکمه ایالات متحده امریکاست.