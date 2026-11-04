به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استانداری مازندران اعلام کرد: در ادامه روند رو به رشد تقاضا برای کود کمپوست مازندران، محموله‌ای به وزن ۳۰ تن کود کمپوست گرانول، پس از بارگیری، به مقصد استان سمنان ارسال شد. ‎

این محموله به سمنان ارسال شد که کود کمپوست مازندران به دلیل کیفیت مطلوب، فرآوری مناسب و برخورداری از ظرفیت ارزشمند در بهبود حاصلخیزی خاک و تقویت بستر کشت، مورد توجه و استقبال بازار‌های مختلف کشور قرار گرفته است.

گسترش تقاضا از استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که محصولات تولیدی این مجموعه، به ویژه کود کمپوست گرانول، توانسته‌اند جایگاه قابل توجهی در بازار نهاده‌های کشاورزی به دست آورند.

ارسال محموله ۳۰ تنی به سمنان، جلوه‌ای دیگر از ظرفیت تولید، تأمین و توزیع این محصول ارزشمند در سطح ملی است؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز کشاورزان، زمینه‌ساز توسعه بازار، رونق تولید و گسترش استفاده از نهاده‌های آلی و سازگار با محیط‌زیست باشد.

امروز کود کمپوست مازندران تنها یک محصول محلی نیست؛ بلکه نامی آشنا در مسیر تأمین نیاز کشاورزی استان‌های مختلف کشور و نمادی از تبدیل ظرفیت‌های ارزشمند طبیعت به ثروتی ماندگار برای کشاورزی ایران است.