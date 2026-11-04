با بهره‌برداری از ساختمان اداری و ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی صفادشت، مسیر توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ارتقای ایمنی واحدهای تولیدی در شهرستان ملارد هموار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید اصغر تقوی فرماندار ملارد در آیین افتتاح ساختمان اداری و ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی صفادشت اظهار کرد: این ساختمان با مشارکت و همت تولیدکنندگان و اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی در این شهرک افزود: تأمین ایمنی و خدمات مورد نیاز واحد‌های تولیدی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی بود که با اقدامات انجام‌شده گام مؤثری در این زمینه برداشته شده است.

فرماندار ملارد با قدردانی از اقدامات مدیرعامل، هیئت‌مدیره و فعالان شهرک صنعتی صفادشت، توسعه زیرساخت‌هایی همچون شبکه فاضلاب صنعتی و شهری و تصفیه و بازچرخانی آب را از اولویت‌های مهم این مجموعه برشمرد و گفت: این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های زیست‌محیطی دارند و امیدواریم طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسند.

تقوی تأمین انرژی و سوخت را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: مشکلات حوزه انرژی در ماه‌های اخیر فشار‌هایی بر واحد‌های تولیدی وارد کرده است و تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این بوده تا با پیگیری و هماهنگی، دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه به حداقل برسد.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در شهرک صنعتی صفادشت خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، خوشبختانه میزان تعدیل نیروی انسانی در این شهرک محدود بوده و حتی در برخی واحد‌ها شاهد جذب نیروی کار جدید بوده‌ایم.

فرماندار ملارد در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم، میزبان واحد‌های صنعتی بزرگ و توانمندی است که علاوه بر تأمین نیاز‌های شهرستان و استان، در عرصه صادرات نیز فعالیت دارند.

وی تأکید کرد: با هم‌افزایی، تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از مشکلات و موانع پیش روی تولید را برطرف و زمینه توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در شهرستان را فراهم کرد.