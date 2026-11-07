فرمانده انتظامی آرادان از کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در بازرسی از یک واحد صنفی و معرفی متصدی آن به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ یدالله گل‌ویری، فرمانده انتظامی شهرستان آرادان، گفت: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی از نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در یک واحد صنفی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های تخصصی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضایی از این واحد صنفی بازرسی کردند و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آرادان تصریح کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.