چهلمین پیوند کبد در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد به عنوان تنها بخش پیوند در غرب کشور، بر روی بیمار عشایری بازفت استان چهارمحال و بختیاری با موفقیت انجام شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: خانم ۵۲ ساله‌ای از عشایر بازفت شهرستان کوهرنگ به علت بیماری پیشرفته کبدی، چهار سال در انتظار دریافت کبد بود.

صالحی فرد افزود: بیمار با حال عمومی مطلوب از بیمارستان مرخص شد.

مرکز پیوند کبد شهرکرد در فروردین ۱۴۰۲ کار خود را به منظور سهولت دسترسی هم استانی‌ها به بالاترین سطح خدمات درمانی رایج در دنیا در زمینه درمان بیماری‌های کبد و پانکراس و مجاری صفراوی و سرطان‌های دستگاه گوارش اغاز نمود.