معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حمایت این وزارتخانه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری در نشست بررسی مسائل و ظرفیت‌های توسعه شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت، این شهرک را نمونه‌ای از مشارکت بخش غیردولتی در ایجاد و اداره زیرساخت‌های صنعتی دانست و آن را الگویی برای سایر شهرک‌های غیردولتی کشور معرفی کرد.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افزود: وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تولید و ایجاد اشتغال حمایت می‌کنند.

معاون وزیر صمت همچنین بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، و اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب و آب در بخش صنعت تأکید کرد.

پیگیری منابع مالی برای زیرساخت‌های صنعتی

لاهوتی اشکوری با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه بهره‌مندی شهرک‌های صنعتی از منابع و درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده گفت: راهکار‌های قانونی برای اختصاص هدفمند این منابع به بازسازی، نوسازی و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی پیگیری می‌شود.

در ادامه این نشست، سهیل رستگارپور، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، توسعه شهرک صنعتی صفادشت را حاصل سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی دانست و بر حمایت از واحد‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

صاحبان صنایع نیز مسائل و مطالبات خود را در حوزه زیرساخت، خدمات‌رسانی، تأمین انرژی و مالیات مطرح کردند.