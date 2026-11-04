دانشـجویان دانشـگاه مازنـدران، رتبه برتر مرحله پایانی سی‎ویکمین دوره المپیاد علمی-دانشـجویی کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: در مرحله نهایی سی و یکمین دوره‌ی المپیاد علمی-دانشـجویی کشور که در سوم مهر ۱۴۰۵ در قطب‌های دهگانه علمی به صورت هماهنگ برگزار شد و نتایج این هفته اعلام شد، دانشـجویان دانشگاه مازندران رتبه برتر شدند.

علی‌اکبر باقری خلیلی افزود: در این المپیاد، زهراسادات طباطبایی در رشته الهیات و معارف اسلامی و عذرا رضایی در رشته علوم جغرافیایی، به ترتیب حایز رتبه‌های ۲ و ۱۵ شدند.

نتایج ایـــن دوره از المپیـــاد علمی-دانشــــجویی در پایگاه اینترنتی مرکز المپیـــاد علمی کشـــور، قابـل دریـافت است. همچنین برگزیدگان المپیاد برای بهره‌مندی از تسـهیلات معرفی به مقطع کارشناسی ارشد، باید مطابق با دستورالعمل اعلام‌شده در سایت مرکز المپیاد، برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.