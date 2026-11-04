مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از برگزاری ده‌ها برنامه کتاب‌محور در سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در شهرستان های این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید طاهری؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در هفته کتاب سی‌وچهارم، مراسم تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتاب‌خوانی استان را برگزار می‌کند و میزبان دیدار و گفت‌و‌گو با مفاخر و نویسندگان برجسته گیلانی است.

وی افزود: نشست مروجان کتاب‌خوانی، مکاتبه با آموزش و پرورش برای بازدید از کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها، جشن نقاشی و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی با محور ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، از جمله برنامه‌هایی است که قرار است با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان برگزار شود.

طاهری ادامه داد: پخش نماهنگ کتابخوانی نویسندگان ، نمایشگاه کتاب ناشران و مولفان لنگرودی، انتشار فراخوان نشست‌های ادبی و برگزاری سومین دوره رویداد «یک مدرسه، یک کتاب» از برنامه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنگرود است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در توضیح برخی دیگر از برنامه‌های این استان در هفته کتاب سی‌وچهارم گفت: افتتاح کتابخانه در دو مجموعه ترک اعتیاد با همکاری دادستانی و بهزیستی استان، رونمایی از کتاب در فضای باز با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری استان گیلان، برنامه «کتاب و نمایش» با همکاری انجمن نمایش، دیدار دانش‌آموزان با نویسندگان گیلانی، دیدار مردم فرهنگ‌دوست با مولفان، نام‌گذاری کوچه‌ها با نام نویسندگان با همکاری شهرداری استان، نشست کتاب‌خوانی مسئولان و هنرمندان و جشن کتاب با همکاری دهیاری و آموزش و پرورش استان گیلان، از دیگر برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم است.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و تبلیغات محیطی در تالش،از دیگر برنامه های این هفته است.

برنامه های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.