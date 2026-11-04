مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اعلام خبر آماده‌سازی بخش وسیعی از واحد‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف مسکن ملی تأکید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی ، در نشست تخصصی شورای مسکن استان آذربایجان‌شرقی که با حضور مقامات راه و شهرسازی برگزار شد، از ظرفیت بالای شهر جدید سهند برای تأمین نیازهای مسکن خبر داده شد.

بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، ضمن ارزیابی مثبت از کیفیت ساخت‌وسازها در شهر جدید سهند، خاطرنشان کرد که بخش عمده‌ای از طرح‌های انبوه‌سازی استان در این منطقه متمرکز شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارتخانه مبنی بر افتتاح ماهانه واحدهای مسکونی، اعلام کرد که از مجموع ۸۰۰ واحد مسکونی مقرر شده برای افتتاح در سطح استان، بیش از ۷۰۰ واحد در شهر جدید سهند قرار دارد.

نجفیان همچنین بر اهمیت رفع موانع اجرایی و شتاب‌بخشی به تکمیل طرح‌ها برای تحقق تعهدات ابلاغی تأکید کرد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز با اشاره به آمادگی برای تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی، بر نقش کلیدی زیرساخت‌ها و تسهیلات بانکی در موفقیت این طرح‌ها تأکید نمود.

علاوه بر مسکن انبوه‌سازی، وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت و تأمین اراضی جدید در شهر سهند نیز مورد بررسی قرار گرفت که با برنامه‌ریزی‌های موجود، روند تخصیص زمین به متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

در پایان، بر ضرورت تعامل نزدیک میان بانک‌های عامل، پیمانکاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان جهت جلوگیری از وقفه در روند تکمیل طرح‌های مسکن ملی تأکید گردید.