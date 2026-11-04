مراسم راهپیمایی یوم الله روز ١٣ آبان، صبح امروز با حضور پر شور و با شکوه اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان در گوشه و کنار استان اصفهان برگزار شد.

حضور پر شور و حماسی شرکت کنندگان در این مراسم نشان از عزت و اقتدار ایران سرافراز اسلامی داشت.

در جای جای شهر‌های استان اصفهان شور عظیم حماسی برپاشد و مردم با مشت‌های گره کرده و سر دادن شعار‌هایی علاوه بر تاکید بر تداوم راه امام و رهبر شهید، خشم و انزجار خود را از توطئه‌ها و جنایات آمریکا، استکبار جهانی و دشمنان و همچنین حمایت از رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.