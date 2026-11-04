برنامه‌های «تهران ۲۰»، با بازخوانی پرونده استکبارستیزی ایرانیان و تحلیل وحدت ملی، «فرهنگ‌شهر» با معرفی روستای تاریخی سریزد شهرستان مهریز و «باغ دانایی» با میزبانی از دانش‌آموزان، مدیر و معلمان یکی از مدارس تهران، امروز از شبکه تهران سیما و رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«تهران ۲۰»، «فرهنگ‌شهر» و «باغ دانایی»، از رادیو و تلویزیون

«تهران ۲۰»، «فرهنگ‌شهر» و «باغ دانایی»، از رادیو و تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، بازخوانی پرونده استکبارستیزی ایرانیان، جایگاه وحدت ملی در اتفاقات اخیر و تبیین حضور حماسی مردم در این مراسم، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«رضا سیف‌الهی»، از دانشجویان پیرو خط امام (ره) و از حاضران در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، در میز «تهران، ایران، جهان» به تشریح حس استکبارستیزی و استقلال‌طلبی ملت ایران از ۱۳ آبان ۱۳۵۷ تا جنگ رمضان، نقش روحیه جهادی در کنار تخصص و دانش نظامی، شکست ترامپ در انتخابات آمریکا و واکنش‌ها به نتیجه انتخابات می‌پردازد.

همچنین «شاداب عسکری»، پژوهشگر و محقق تاریخ انقلاب اسلامی، در این برنامه به تبیین حضور حماسی مردم در میعادگاه‌های مراسم ۱۳ آبان، مقایسه وضعیت فعلی با اتفاقات تاریخی مشابه و نقش وحدت ملی در بحران‌ها و روحیه استکبارستیزی ملت ایران در طول تاریخ انقلاب خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه زنده «فرهنگ‌شهر»، با معرفی روستای تاریخی سریزد از توابع شهرستان مهریز و روایتی از تاریخ، تمدن و فرهنگ این خطه، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و سردبیری فاطمه محمدیان‌فر، نویسندگی سمیه نازنینی، اجرای راضیه گردکاهد و با هنرمندی ارسلان جولایی، از یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۸ تا ۱۹، به صورت هم‌زمان از رادیو فرهنگ و رادیو یزد پخش می شود.

مخاطبان در این برنامه همراه با زهرا دهقانی‌زاده (گزارشگر رادیو یزد) از موزه فرهنگ‌شهر می‌شنوند. در بخش «گذر فرهنگ‌شهر»، مهندس حمیدرضا زارع بیدکی، شهروند و شهردار شهرستان مهریز، مهمان برنامه خواهد بود و در بخش «بازارچه فرهنگ‌شهر» نیز با علی زارع، هنرمند سنگ‌تراش این شهرستان گفت‌و‌گو می‌شود.

همچنین دکتر مجید سریزدی، از اهالی روستای سریزد و فعال گردشگری تاریخی، در بخش «چینه‌های کاهگلی» به روایت قصه مردمان این سرزمین می‌پردازد.

برنامه زنده «باغ دانایی» که با همکاری باغ کتاب تهران تولید و پخش می‌شود، میزبان دانش‌آموزان، مدیر و معلمان یکی از مدارس تهران خواهد بود.

این برنامه ویژه امروز از ساعت ۱۷ تا ۱۸ با اجرای دانیال معنوی (مجری) و گندم لواسان بزرگی (نوجوان مستعد و باهوش) پخش می شود.

آغازگر این برنامه، اجرای مشترک مجری کاربلد رادیو و نوجوان همکارش خواهد بود. در ادامه، بخش گزارشی برنامه با هنرمندی حمیرا فراتی و نازنین‌زهرا ترکمان (نوجوان پرانرژی) پیگیری می‌شود که در آن دو پرسش مطرح خواهد شد: «اگر من نویسنده کتاب بودم، ...؟» (ویژه کودکان و نوجوانان) و «اگر قرار باشد از بین همه کتاب‌های دنیا فقط یک کتاب به فرزندتان هدیه دهید، آن چه کتابی است؟» (ویژه والدین).

بخش نمایش زنده برنامه نیز با هنرمندی علیرضا تابان در نقش «کتاب ریاضی» و آناهیتا اولیاوش در نقش دانش‌آموزی که از ریاضی گریزان است، اجرا خواهد شد. همچنین در بخش دریافت پیامک‌های شنوندگان، این پرسش مطرح می‌شود که «دوران دانش‌آموزی شما چطور گذشت و شما چطور دانش‌آموزی بودید؟»

گفت‌و‌گو با مدیر دبستان رازی درباره خاطرات دوران دانش‌آموزی ایشان، برگزاری مسابقه کتاب‌شناسی برای دانش‌آموزان با داوری خانم مقدم، و مناجات جمعی پیش از اذان مغرب با اجرای گندم لواسان بزرگی و دانش‌آموزان مهمان به همراه ادامه بخش اذانگاهی تولیدی، از دیگر بخش‌های این ویژه برنامه است. حسن ختام «باغ دانایی» نیز اجرای ترانه‌ای وطنی با همراهی دف‌نوازی گندم خواهد بود.