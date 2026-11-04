به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید آیتی سرپرست فرمانداری اسفراین در این نشست ضمن قدردانی از تلاش دست اندرکاران صدا و سیمای استان گفت: برنامه ایران جان فرصتی تازه و ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری مناطق مختلف ایران فراهم کرده است تا ظرفیت‌ها و داشته‌های استان و شهرستان‌ها از طریق رسانه ملی در اختیار مردم ایران و حتی مخاطبان جهان قرار گیرد.

امین صادقی سرپرست معاونت خبر صدا و سیمای خراسان شمالی نیز گفت: در سطح استان بویژه شهرستان‌ها گزارش‌های خوبی برای شناساندن ظرفیت‌های استان و شهرستان‌ها تدارک دیده شده که در ایام برگزاری این رویداد ملی از طریق شبکه استانی و ملی پخش می‌شود.

وی افزود: شهرستان اسفراین با توجه به پیشینه فرهنگی، علمی، هنری و تاریخی اش سهم بزرگی در رویداد ملی ایران جان دارد.